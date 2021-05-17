/631357/إدوارد-يدافع-عن-محمد-سامي-مش-محتاج-شغل-بس-هو-مخرج-شاطر

تعرض المخرج محمد سامي لحملة هجوم شنيعة خلال الأيام الماضية فإتهمه البعض باستغلال نفوذه وسلطته في تعين أسرته داخل الوسط الفني خاصة بعد ظهور زوجته مي عمر في أعماله بشكل مستمر، فضلًا عن مشاركة شقيقته في مسلسله الرمضاني نسل الأغراب، واتهمه البعض الآخر بمعاملته السيئة لطاقم أعماله، بالإضافة لنهاية مسلسله الدموية.

دوت الخليج يكشف تعاطف ادوارد مع المخرج محمد سامي، فضلًا عن إشادته بنجاحه وعمله، وذلك بعد إيقافه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أثارت تلك الانتقادات التي وجهت إلى المخرج محمد سامي، خاصة بعد قرار المتحدة للخدمات الإعلامية لوقفه عن العمل، غضب الفنان إدوارد ليخرج ويدافع عنه بكل شفافية ووضوح، لافتًا إلى أنه لا يحتاج إلى العمل معه.

إدوارد يدافع عن المخرج محمد سامي

فنشر إدوارد صورة تجمعه بمحمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها مؤكدًا دعمه لسامي: "أدعم المخرج محمد سامي ضد حملة التشويه اللي يقوم بها بعض الزملاء وعلشان كده بقول شهاده حق في المخرج محمد سامي أنا اشتغلت معاه واتعاملت في الشغل معاه رجل بيحب شغله جدًا وبيتعب كتير وأتعامل معايا بكل إحترام وحب وبيحب الممثل جدًا وبيطلع أحسن ما عنده".

وأوضح إدوارد خلال تعليقه، أن هذا الدعم خارج تمامًا عن إطار العمل فقال: "وعشان محدش يقول أنا بشتغل معاه الناس كلها عارفة أني بشتغل معاه ومع غيره ومش مستني شغل من حد الحمدالله أنا تاريخي في السينما والدراما كبير وبشتغل مع ناس كتير دي شهادة حق بس ولازم أقولها"

سبب إيقاف محمد سامي من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية

الجدير بالذكر، أن قرار إيقاف محمد سامي من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية جاء بسبب إدخال تعديلات عديدة من قبل محمد سامي على السيناريو وعدم الالتزام بما هو متفق عليه مع الشركة، بالإضافة إلى التأخر عن الموعد المحدد لتسليم باقي حلقات العمل، فلم تتمكن المتحدة للخدمات الإعلامية إلا من 13 حلقة فقط قُبيل انطلاق عرض مسلسل نسل الأغراب، كما أن ميزانية العمل التي فاقت المبلغ المتفق عليه كانت ضمن أسباب إيقافه، فضلًا عن انزعاج أبطال المسلسل من تصرفات سامي.

وكانت الفنانة مي عمر سبب رئيسي في أخذ ذلك القرار ضد زوجها محمد سامي، فزيادة مساحتها التمثيلة ومشاهدها في العمل دون وجود سبب درامي ، ومخالفة دورها مع الدور الذي حُدد لها من قبل انطلاق العمل كل هذه الأسباب أدت إلى استغناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن التعامل مع محمد سامي.