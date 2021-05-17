/631359/لجنة-المسابقات-تعلن-إيقاف-إبراهيم-حسن-وتغريمه-ماليا

أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبات الموقعة على إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري بعد السلوك غير الرياضي من جانبه خلال مباراة طلائع الجيش في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز .

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري مباراتين، مع تغريمه ٢٠ ألف جنيه للسلوك الغير الرياضي، وذلك على خلفية الأحداث في مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز.

لجنة المسابقات توقف إبراهيم حسن

وعاقبت اللجنة أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي بالايقاف مباراتين وتغريمه ١٠ الاف جنيه، بسبب طرده للخشونة المتعمدة مع الخصم، خلال مباراة فريقه مع الإسماعيلي. كما قررت اللجنة إيقاف خالد متولي وعمار حمدي وأحمد نبيل، لاعبي الاتحاد مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث.

لجنة الإستئناف تقبل تظلم ربيع ياسين

يذكر أن لجنة الإستئناف بالإتحاد المصري لكرة القدم قررت قبول التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجيت الحالي و مدرب المنتخب المصري الوطني والاكتفاء بإيقافه لمدة شهر اعتبارًا واحد إعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط، وكذلك قررت الجنةالاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه.