/631358/مفاجأة-سارة-جاهزية-على-معلول-لمباراة-صن-داونز-في-دوري-أبطال-إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة مرتقبة أمام صن داونز في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار مواجهات دور الذهاب وأنتهت بفوز النادي الأهلي على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل على ملعب السلام، وتنتظر جماهير المارد الأحمر مصير اللاعب على معلول من المشاركة في المباراة المقرر لها الثاني والعشرون من الشهر الجاري.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة عصر الثاني والعشرون من الشهر الجاري على ملعب لوكاس موريبي ضمن منافسات دور الإياب للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا ، ويكشف دوت الخليج موقف على معلول من المشاركة في لقاء العودة أمام جنوب إفريقيا بعد أن حقق الفريق الأحمر الفوز بثنائية دون رد في لقاء شهد تألق واضح من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

عودة على معلول لصفوف النادي الأهلي

وعلم دوت الخليج أن على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضع لإشعة مساء الأمس، واظهرت الإشعة سلامة اللاعب من المشاركة في المباريات فيما يخص الجانب الطبي بعد أن تعافى الدولي التونسي من الإصابة التي لحقت به في مباراة بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية والتي أنتهت بخسارة الفريق بثنائية دون رد.

ومن المقرر أن تشهد مباراة صن داونز المقبلة جاهزية اللاعب من الناحية الطبية لكن دون المشاركة الفعلية في اللقاء الذي يقام في العاصمة بريتوريا لأن مازال اللاعب يحتاج لبعض التدريبات التأهيلية.

مصيرعلى معلول من المشاركة في مباراة صن داونز

وقد تشهد مباراة نضهة بركان المغربي مشاركة على معلول في أحداث المباراة بشكل بديل في ظل صعوبة المشاركة بشكل أساسي بسبب مدة غياب الدولي التونسي الكبيرة عن صفوف المارد الأحمر منذ مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

يذكر أن على معلول لاعب النادي الأهلي قد خرج مصابا من مباراة بايرن ميونخ في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب العاصمة القطرية وخسرها المارد الأحمر بثنائية دون رد قبل أن يتوج بالميدالية البرونزية على حساب بالميراس البرازيلي بعد التفوق عليه بركلات الجزاء الترجيحية.