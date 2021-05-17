وزير التموين: توريد 2.5 مليون طن قمح.. ومخزون السلع الغذائية كاف

/631360/وزير-التموين-توريد-25-مليون-طن-قمح-ومخزون-السلع-الغذائية-كاف

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لعرض الموقف المتعلق بتوريد القمح.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين آخر بيانات موسم توريد القمح، مشيراً إلى أنه يسير بصورة جيدة للغاية منذ انطلاقه منتصف شهر أبريل الماضى، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن، ولم تتوقف أعمال التوريد سوى أول وثانى أيام عيد الفطر، وتم استئناف التوريد عقب ذلك من خلال أكثر من ٤٥٠ موقع استلام على مستوى الجمهورية.

وزير التموين يعلن توريد 2.5 مليون طن قمح

كما تطرق مصيلحي إلى موقف توافر السلع الأساسية، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي كاف من جميع السلع الغذائية، وهو ما أسهم فى استقرار الأسعار، وتفادى أى نقص فى تلك السلع، حتى خلال فترة ذروة أزمة كورونا حول العالم.

وأشار وزير التموين إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير كميات كافية من السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة، بأسعار مخفضة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين قد أعلنت فى وقت لاحق، أن جميع المنافذ المخصصة للمجمعات الاستهلاكية قد تم فتحها اليوم، ويمكن للمواطنين الشراء بأريحية.