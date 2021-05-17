أزمات في حياة الزعيم عادل إمام..أبرزها محاولة إغتياله بسبب أحد مسرحياته

/631362/أزمات-في-حياة-الزعيم-عادل-إمامأبرزها-محاولة-إغتياله-بسبب-أحد-مسرحياته

كثيرًا ما يتعثر الكائن البشري ويواجه أزمات متباينة الأسباب والأنواع، تجعله عرضه للاكتئاب والإحباط، وفاقدًا للشغف تجاه مجال عمله، ولا سيما مجال الفن والتمثيل الذي يتطلب ذهن صافي لمزيد من الإبداع، ولكن عندما نذكر من يصمد أمام تلك الأزمات ويتخذ منها دافعًا لإتقان ما يفعله، يأتي اسم الزعيم عادل إمام ، الذي تحل ذكرى ميلاه الـ 81 اليوم، في المقدمة ليبهرنا بأعماله الرائعة التي حجزت لها مقعدًا في قلوب الجماهير.

دوت الخليج يرصد أبرز الأزمات التي مر بها الزعيم عادل إمام في حياته الفنية والشخصية، والتي كان لها دورًا واضحًا في تشكيل شخصيته الفنية.

القذاقي ومحاولة اغتياله ل عادل إمام

كشف الفنان محمد عشوب ماكيير الرئيس السابق محمد أنور السادات، في لقاء تليفزيوني، عن محاولة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي اغتيال النجم الكبير عادل إمام، لاعتقاده أنه كان يسخر منه في مسرحية "الزعيم"، موضحًا أن القذافي طلب عرض مسرحية الزعيم في ليبيا حتى يسهل عملية الاغتيال، لكن لجأ عشوب إلى وزير إعلام الليبي وقتها عبد الله منصور، وحذر من حدوث مشاكل دبلوماسية إذا جرى اغتيال عادل إمام بلبيا، وبالفعل جرى إلغاء العرض، وعندما علم القذافي أصدر أمرًا باعتقال وزير الإعلام.

وفاة الفنان مصطفى متولي تصيب الزعيم بصدمة نفسية

كان لرحيل مصطفى متولي زوج شقيقة الفنان عادل إمام أثر نفسي سئ على الأخير، حيث بكى منهارًا عندما وصل إليه الخبر في الرابعة فجرًا من ليلة عرض مسرحية "بودي جارد"، ورغم الحزن الذي تملك من قلب الزعيم إلا أنه حرص على إمتاع الجمهور، ولم يخاطر بمجهودهم ووقتهم الذي خصصوه من أجل رؤية المسرحية وقام بعرضها.

عادل إمام مهدد بالقتل من قبل جماعة الإخوان الإرهابية

تعرض الزعيم عادل إمام إلى هجوم شرس واعتداءات غاشمة خلال فترة التسعينات، وصل الأمر إلى التهديد بالقتل من بعض الجماعات الدينية المتطرفة، خاصًة بعد صدور فيلم الإرهابي عام 1994، وكان على رأس قائمة الاغتيالات، لكنه أصر على إكمال الفيلم خاصة بعد واقعة قتل الطفلة شيماء في مدرستها أثناء محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر وقتها الدكتور عاطف صدقي، وكانت فترة التسعينيات من أكثر الفترات التى تلقي فيها انتقادات شديدة، وجهت له انتقادات بأنه يسخر ويستهزئ ببعض الجماعات الدينية، وهجومه على ما يعرف بالإسلام السياسي.

الزعيم يتلقى تهديدات بقتل أحفاده

تلقى عادل إمام رسائل تهديد على هاتفه الخاص بخطف أحفاده من أرقام مجهولة، مطالبين بدفع فدية قيمتها مليون جنيه، ما دفعه إلى تقديم بلاغ رسمي، واستطاعت الشرطة أن تكشف مصدر الرسائل، لتظهر التحريات أن وراءها سائق كان يعمل لدى الزعيم وجرى طرده، فحاول الانتقام بهذا الشكل، وكانت هذه الواقعة في عام 2012.

المحكمة تقضي بسجن عادل إمام 3 أشهر بسبب أعماله

قدم أحد المحامين في 2012 دعوة ضد عادل إمام، يتهمه فيها بازدراء الدين الإسلامي بأثر رجعي عن مجمل أعماله مثل فيلم "الإرهاب والكباب"، وقضت محكمة جنح الهرم في تلك الدعوة بحبس عادل إمام 3 أشهر بالإضافة إلى غرامه ألف جنيه، وجرى تأييد الحكم في 24 أبريل، وبعدها بـ 3 أيام قررت المحكمة عدم قبول الدعوة من الأساس، وعدم وجود جريمة وجرى تغريم مقيم الدعوة بمبلغ رمزي.

ورغم كل هذه الأزمات التي أحاطت الزعيم عادل إمام، إلا أنه استطاع أن يغير شكله الفني أكثر من مرة، واستمر على عرش النجومية لأكثر من 40 عامًا، قدم خلالهما ما يقرب من 150 عملًا، بهم نجح في اعتلاء عرش الكوميديا، فهو أطول النجوم عمرًا من حيث تواجده على الساحة الفنية وعلى شاشات التليفزيون.