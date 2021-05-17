/631363/إصابة-كروس-بـ-كورونا-قد-تحرم-زيدان-من-كسر-رقم-قياسي-جديد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه توني كروس بفيروس كورونا قبل المواجهة الحاسمة في الدوري الإسباني بعد أن حقق الفريق فوزا هاما على حساب أتليتك بلباو بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة السابعة والنصف من الدوري الإسباني

ريال مد ريد يعلن إصابة كروس بفيروس كورونا

يصبح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على موعد مع كسررقم قياسي جديد في الليجا الاسبانية حال فوزه على نظيره فياريال في الجولة الأخيرة من الدوري.

ويستضيف نادي ريال مدريد الاسباني نظيره فياريال في الجولة الختامية للدوري الاسباني يوم السبت المقبل على ملعب الفريدو دي ستيفانو. ونجح ريال مدريد في الفوز على أتليتك بيلباو به دف نظيف عن طريق ناتشو في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الخيرة من الدوري الإسباني ليصل الفريق للمباراة ال17 على التوالي بدون خسارة حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 5 مبارايات وهي أفضل سلسلة بدون هزيمة حققها زيدان مع مدريد سواء في الولاية الأولى أو الثانية.

زيدان على موعد لكسر لرقم قياسي جديد في الدوري الاسباني

وبالتالي في حالة فوز الفريق الملكي على فياريال في المباراة المقبلة والاخيرة من الدوري الإسباني فسيتمكن من كسر رقم قياسي جديد ب18 مباراة بدون هزيمة في الليجا الاسبانية.

يذكر أن ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 81 نقطة وبفارق نقطتين عن أتليتكو المتصدر ويحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة مع تعثر أتليتكو مدريد إما بالخساراة أو التعادل في مباراته الاخيرة مع بلد الوليد لحسم لقب الليجا.

تشكيل ريال مدريد أمام أتليتك بلباو

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميجيل.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، روديجو.

مقاعد بدلاء ريال مدريد

ويتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد لونين، مارسيلو، ماريانو، ألتويبي، هازارد، أسينسيو، بلانكو.