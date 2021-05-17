تعاون مصرى صينى فى مجال تطوير التعليم

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، مع لياو لى تشانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له، عددا من الموضوعات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال تطوير التعليم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى -فى بيان لها اليوم- أنه تم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين الجانبين ومن بينها: تدريس اللغة الصينية فى المدارس المصرية كلغة اختيارية بداية من العام المقبل بعدد من المدارس الرسمية لغات بالصف الأول الإعدادى، وبدء تشغيل وقبول الطلاب بورشتى لوبان – مصر بالتعاون مع كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفنى، بالإضافة إلى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية من أجل مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ فى الفصول.

وأشاد الدكتور طارق شوقى، بالعلاقات المصرية الصينية والتى وصفها بالمتميزة والقديمة والعميقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من التجربة الصينية الفريدة والملهمة فى التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالتنمية الشاملة فى مختلف المجالات.

من جهته، أعرب السفير الصينى عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدًا ببرنامج إصلاح التعليم والتطور الذى تحقق فى العملية التعليمية فى مصر، مؤكدًا أن السفارة الصينية على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ مشروعها القومى.