عاجل.. السيسى يعلن مشاركة مصر فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشاركة مصر فى المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها.





وقال السيسى، فى كلمته أمام مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، اليوم الإثنين: "أود أن أشيد بالرؤية الاقتصادية الشاملة التى طرحتها الحكومة الانتقالية، وسعيها للاستفادة من التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى".

وأوضح أن مشاركة مصر فى المبادرة، يأتى التزاما ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التى اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائها التمويلية.