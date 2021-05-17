الرشيدى: مصر تحت قيادة السيسى تتمتع بثقل خارجى ولها كلمة مسموعة

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفرنسا، للمشاركة فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وكذلك قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، مؤكدا أنها زيارة هامة للغاية وسوف تحقق أهدافها لصالح الخرطوم وباقى دول القارة السمراء.





وأضاف الرشيدى، فى بيان له اليوم الاثنين، أن الزيارة لها أهميتها الكبرى أيضا لطرح رؤية مصر الواضحة والحاسمة تجاه الأوضاع الحالية داخل المنطقة سواء كانت فيما يخص القضايا الليبية والسورية والفلسطينية، موضحا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى تتمتع بثقل خارجى ولها كلمة مسموعة، ومن هنا تنبع أهمية مشاركتها فى المؤتمرين وذلك لتقديم جميع أنواع الدعم فى المرحلة الانتقالية فى السودان والعمل على إسقاط الديون الخارجية لها.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالشيوخ، إلى أن مصر تمتع أيضا بمكانة هامة على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية ومواجهة المشكلات والتحديات التى تتعرض لها، بجانب أن مشاركة الرئيس فى قمة دعم الاقتصادات الإفريقية يعكس اهتماما بالغا لدى القيادة السياسية فى النهوض بالقارة الإفريقية وتمويلها لتحقق نجاحات اقتصادية ملحوظة.

وأوضح القيادى بحزب الشعب الجمهورى، أن استقرار السودان من استقرار مصر ويؤثر بشكل إيجابى أيضًا على نواحى عديدة فى القارة الإفريقية، فضلًا عن أن قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية تهدف إلى دمج دول القارة السمراء فى الاقتصاد العالمى، وهو ما يعود بالنفع على إفريقيا وبالتالى يعود بالنفع على مصر فى نفس الوقت.

وذكر النائب، أن مطالبة الرئيس السيسى خلال القمة المصرية الفرنسية، بوقف أعمال العنف بشكل فورى فى الأراضى الفلسطينية، يأتى بناءًا على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.