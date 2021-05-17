السيسي يدعو المجتمع الدولي لمواصلة دعم الجهود السودانية  



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها داعيًا جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

وتأتي مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية