وزارة الداخلية: عودة العمل بالفترة الإضافية بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى

قررت وزارة الداخلية إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصه لتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها .

وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكى المركبات ذات التراخيص السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg ).

يأتي ذلك فى إطار إستمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها فى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق، ومن منطلق حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية الصادرة من مجلس الوزراء والعمل على عدم تكدس المواطنين داخل وحدات المرور المختلفة وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.