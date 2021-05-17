/631356/آية-مدني-مصر-لن-تهدأ-حتى-ينعم-الوطن-بالسلام

قالت آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر دعم المرحلة الإنتقالية بالسودان الذي أنطلق منذ قليل بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة جيدة تساعد الشقيقة السودان على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

انخراط السودان بالمجتمع المدني

وأكدت أيه مدني عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المؤتمر سيكون له عامل الأثر في إحداث نقلة نوعية بالسودان وعودتها للانخراط مرة أخرى بالمجتمع الدولي، بعد عزلة استمرت 30 عامًا إلى جانب ايجاد حلول لجدولة ديون السودان، وهو الأمر الذي سيساعد السودان في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية ودفع عجلة التنمية إلى جانب جذب الاستثمارات للسودان.

دعم السودان

وأشادت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الشقيقة السودان في كافة المجالات وخاصة في قضية تسوية مديونيته والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية من أجل مساعدته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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وتابعت آية مني عضو مجلس النواب:” مصر أم الدنيا والشقيقة الكبرى للدول العربية، لن تهدأ حتى ترى الوطن العربي ينعم بالسلام والأمان والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.