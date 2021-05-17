/631365/كارتيرون-يطلب-من-الزمالك-تغيير-ملعب-مباراة-الإسماعيلي-بالكأس

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طلب مفاجئ من الفرنسي لإدارة النادي الأبيض بخصوص مواجهات الفريق المقبلة في الدوري المصري الممتاز، بعد أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تغييرات جديدة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رغبته في مخاطبة مسئولي القلعة البيضاء من أخل التحدث مع اتحاد الكرة المصري وذلك لنقل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لملعب الإسكندرية بدلا من ملعب السويس.

كارتيرون يطلب تغيير ملعب مباراة الإسماعيلي و الزمالك

ويأتي هذا بسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز التي يعاني منها الفريق الأبيض وهو ما أكدة الفرنسي كارتيرون للموقع الرسمي، وذكر مدرب الفارس الأبيض أن الفريق سيواجه المصري البورسعيدي بالإسكندرية يوم الرابع والعشرون من مايو في الدوري، قبل أن يخرج للسويس لمواجهة الإسماعيلي في الكأس يوم 27 مايو، على أن يواجه الجونة يوم 30 من ذات الشهر على ملعب الأخير.

ووضح باتريس كارتيرون أنه يسعى لنقل مباراة الإسماعيلي للإسكندرية وذلك لتخفيف على الزمالك في الفترة المقبلة من خلال إستمرار الفريق بالإسكندرية عقب مباراة المصري في حال الموافقة على نقل لقاء الكأس من السويس للإسكندرية.

تشكيل الزمالك أمام انبي

وجاء تشكيل الزمالك :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد عواد، محمودجنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.