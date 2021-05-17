/631367/نصيحة-ذهبية-من-عادل-إمام-لـ-سمير-غانم-لن-يدرك-قيمتها

إذا ذكرنا سيرة الزعيم عادل إمام يحتتم علينا ذكر رفيق دربة الفنان القدير سمير غانم، حيث قدما سويًا ثنائيًا حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، كما جمعت الكثير من أعمال عادل إمام بملك الكوميديا سمير غانم منها فيلم «أذكياء لكن أغبياء»، وفيلم «مدرسة المشاغبين»، وفيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين»، وفيلم «24 ساعة حب»، وفيلم «أزواج طائشون»، وفيلم «ممنوع في ليلة الدخلة»، والكثير من الأعمال الفنية.

دوت الخليج يكشف نصيحة الزعيم عادل إمام التي كشف عنها مؤخرًا الفنان سمير غانم، في حوار أجراه مع الناقد الفني طارق الشناوي، بمناسبة تكريمه السابق في مهرجان القاهرة السينمائي.

نصيحة ذهبية من عادل إمام لسمير غانم

نصح عادل إمام، الفنان سمير غانم قائلاً له :كل قرش معاك حوله لدولار"، فلك أن تتخيل كيف تكن عقلية ذلك الشخص الذي كان يدرك جيدًا المستقبل الذي نعيشه اليوم، ولكن سمير غانم لم يعطي اهتمامًا لنصيحته، بينما عادل إمام هو من قام بتحويل اموالة لدولارات.

وحكي "غانم" عن موقف طريف جمعهما سويًا على المسرح قائلاً: "أتذكر المسرح كان في ريف طنطا، والناس كانت مقتربة جدا، لدرجة أن واحد منهم فك رباط حذاء عادل، أنا وقعت من الضحك، وعادل تماسك وأكمل الدور".

علاقة عادل إمام وسمير غانم

واستطاعا كلاً منهما ان يحتفظا بعلاقة الصداقة القوية بينهما، دون أن يصيبها شائبة، على الرغم من وجود منافسة بينهما إلا انها منافسة شريفة يكون الجمهور هو المستفاد الوحيد منها، فهما يعرفان جيدًا قدر موهبتهما الفنية، فهما من أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.

ويذكر أن، أخر ظهور فنى للثنائي عادل إمام وسمير غانم على الشاشة، كانت مشاركة الفنان سمير غانم كضيف شرف في مسلسل "عوالم خفية" برغبة من عادل إمام ان يظهر معه ولبى سمير غانم رغبته دون تردد، ووافق على الفور وقدما تعاون جذب الجمهور.