عروض مُغرية من المصري للإبقاء على «ماهر» مديرا فنيا للفريق

/631364/عروض-مغرية-من-المصري-للإبقاء-على-ماهر-مديرا-فنيا-للفريق

وقال عدنان حلبيه في تصريحات إذاعية أن المدير الفني للمصري البور سعيدي يبذل اقصى ما لديه لصالح الفريق ,واضاف أن عقد علي ماهر ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي لذا نسعى الى للوصول لاتفاق مع بشأن تجديد تعاقد مع الفريق لفي الفترة المقبلة, بعد علم مجلس الادارة بمحاولة بعض الاندية المصرية والخليجية بالظفر بخدمات المدير الفني للفريق علي ماهر .

المصري يسعى لبقاء على ماهر مديرا فنيا للفريق

و أكمل حلبيه تصريحاته بأن الادارة يسعى لتجديد نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري عمر كمال عبدالواحد والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي أيضا

يذكر أن عمر كمال يقدم أفضل مواسمه مع الفريق منذ إنضمامه للنسر الأخضر ،حيث أحرز اللاعب في الدوري المصري 10 أهداف حتى الأن ، ويحتل المصري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 22 مباراة الجدير بالذكر أن المصري خسر أمام الأهلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز بنتيجة هدفين لهدف وحيد وشهدت المباراة تشكيل مختلف للفريقين .

تشكيل المصري أمام الأهلي في الدوري

بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة.

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا.

خط الوسط : أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي افشة.

خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا.

ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من :

علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر.