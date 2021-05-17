/631369/إصابة-محمد-محمود-لاعب-الأهلي-بفيروس-كورونا

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أعلن النادي الأهلي إصابة لاعبه محمد محمود ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاحمر، بفيروس كورونا ، وذلك قبل سفر البعثة لمواجهة صن داونز في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت نتيجة المسحة التي أجراها محمد محمود لاعب الأهلي الخاصة بفيروس كورونا إيجابية ، قبل مباراة صن داونز والمقرر لها يوم الثاني والعشرون من الشهر الجاري على ملعب بطل جنوب إفريقيا بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد.

إصابة محمد محمود بفيروس كورونا

ويخضع محمد محمد لاعب وسط المارد الأحمر للحجر الصحي خلال الساعات المقبلة من أجل الإطمئنان على صحته قبل أن يجري مسحة طبية أخرى من شأنها التأكد على إصابة اللاعب بالإصابة.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.