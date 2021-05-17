«اعتداءات الصهاينة تهدد السلام » 5 رسائل حاسمة من رئيس الشيوخ بشأن أحداث فلسطين

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تحدث رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن القضية الفلسطينية، خلال الجلسة العامة، التى انعقدت اليوم، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية.

5 رسائل من رئيس مجلس الشيوخ بشأن القضية الفلسطينية

وأطلق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، عددًا من التصريحات الهامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التى تأخذ منحنى جديد من التطور، وجاءت كالتالى:

• الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين تهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة.

• مجلس الشيوخ يدين بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية الغاشمة والتي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

• مجلس الشيوخ يدعو كافة المؤسسات الأممية لتحمل مسئوليتها والحفاظ على معايير حقوق الإنسان.

• المجلس يؤكد على دعمه الكامل للموقف الرسمي للحكومة المصرية القائم على أن حل الدولتين لايزال هو الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كافة األطراف.

• مجلس الشيوخ يؤكد على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه الكامل للجهود الرامية إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقي.

هذا وكان موقع دوت الخليج، قد نشر النص الكامل لكلمة رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث أكد على أن الاعتداءات الصهيونية، مثلت مشـهـد اسـتفز لمشـاعر الشـعوب الإسلامية والعالم.

كما أكد علـى ضـرورة تحمـل السـلطات الإسـرائيلية لمسـؤوليتها وفـق قواعـد القـانون الـدولي لتـوفير الحمايـة اللازمـة للمـدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

ودعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جميـع المؤسسـات الأمميـة والدوليـة تحمـل مسـئولياتها والحفـاظ علـى معـايير حقـوق الإنسـان، التـي طالمـا نـادوا بـهـا فـى العديـد مـن المناسـبات الأخـرى.