/631371/محمد-مهران-يشارك-في-حملة-ادعم-محمد-سامي-كان-داعم-ليا-ولموهبتي

شارك الفنان محمد مهران في الحملة التي شنها نجوم الوسط الفني لدعم الفنان محمد سامي ضد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا خاصةً بعد قرار إيقافه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال إطلاق هشتاج "ادعم المخرج محمد سامي".

دوت الخليج يكشف موقف الفنان محمد مهران من حملة ادعم المخرج محمد سامي الذي أطلقها نجوم الوسط الفني مؤخرًا خلال السوشيال ميديا.

موقف محمد مهران من حملة ادعم محمد سامي

كتب محمد مهران عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام يشيد بدور المخرج محمد سامي في حياته الفنية، مرفقًا صورة تجمعه بمحمد سامي: "الراجل ده مكناش صحاب شافني مره في المسرح في ٢٠١٥ و قالي اننا هنشتغل مع بعض و مشفتوش بعدها غير سنه ٢٠٢٠ لما اشتغلت معاه في مسلسل البرنس ومن بعدها بقينا نشتغل مع بعض مشوفتش منه حاجة وحشة خالص و مالوش معايا اي مصلحه شخصيه وكان داعم ليا و لموهبتي بشكل كبير و اي ممثل بيكون هدفه انه يشتغل مع مخرج شاطر و مأمن بيه و مظنش لما هتشوف c.v المخرج ده مش هتقدر تقول غير انه مخرج مهم و شاطر و بيطلع من الممثل افضل ماعنده".

وتابع مهران موضحًا: "ملاحظة لبعض الناس اللي بتتكلم عن الشلليه انا عمري في حياتي ماقابلت استاذ محمد سامي بره نطاق العمل ، معقدتش معاه في كافيه ماسهرتش معاه بتجمعني بيه علاقة ود واحترام و عمل و بس".

محمد مهران في مسلسل النمر

الجدير بالذكر، أن محمد مهران شارك في مسلسل النمر الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لهذا العام، بمشاركة الفنان عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

وعلق الفنان محمد عادل إمام على أداء مهران في المسلسل والذي كان يجسد شخصية "علي" ضمن أحداثه قائلًا: "علي ابن شمس، كنا محتارين في الأول مين يعمل الدور ده، وبعد ماتفرجت عليه مش متخيل حد غيره، محمد مهران عامل أحلى دور ليه ومعليه جامد"، وذلك من عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام