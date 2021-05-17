/631372/كورونا-تضرب-الأهلي-إصابة-جديدة-لحارس-الفريق-ويغيب-عن-مباراة-صن-داونز

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا قبل مواجهة صن داونز والمقرر إقامتها في الثاني والعشرون من الشهر الجاري.

و أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن المسحة الطبية التي أجراها مصطفى شوبير حارس الفريق جاءت إيجابي وذلك بعض أن شعر حارس مرمى النادي الأهلي ببعض الأعراض أمس.

وأجرى شوبير مسحة طبية اليوم وجاءت النتيجة إيجابية، وبذلك يفقد الأهلي حارسه الشاب أمام صن داونز والسوبر الإفريقي أمام نهضة بركان في قطر.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا في تمام التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة وذلك من أجل خوض مباراة العودة أمام صن داونز .

إصابة محمد محمود بفيروس كورونا

وأعلن النادي الأهلي إصابة لاعبه محمد محمود ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاحمر، بفيروس كورونا ، وذلك قبل سفر البعثة لمواجهة صن داونز في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت نتيجة المسحة التي أجراها محمد محمود لاعب الأهلي الخاصة بفيروس كورونا إيجابية ، قبل مباراة صن داونز والمقرر لها يوم الثاني والعشرون من الشهر الجاري على ملعب بطل جنوب إفريقيا بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد.

ويخضع محمد محمد لاعب وسط المارد الأحمر للحجر الصحي خلال الساعات المقبلة من أجل الإطمئنان على صحته قبل أن يجري مسحة طبية أخرى من شأنها التأكد على إصابة اللاعب بالإصابة.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.