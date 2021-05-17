/631373/وفاة-والدة-النائب-حافظ-عمران-وزعيم-الأغلبية-يعزي

توفيت والدة النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، منذ قليل بعدما نشب حريق فى منزله بقرية "القشيش" التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر.

ونشب حريق منذ ساعات فى منزل النائب حافظ عمران، مما تسبب فى إشتعاله بالكامل ووجود تلفيات ضخمة". زعيم الأغلبية يتقدم بالعزاء فى وفاة والدة النائب حافظ عمران من جانبه، قدم زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، التعازى فى وفاة والدة النائب حافظ عمران. وجاء فى نص برقية العزاء المقدمة من النائب أشرف رشاد:" خالص تعازينا القلبية ومواساتنا الصادقة إلى سيادة النائب / حافظ عمران عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور لها بإذن ربها والدة سيادته”. وتابع:" نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحماته وبركاته وعفوه وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. وأختتم: نشاطر العائلة الكريمة الأحزان، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم برباط الصبر، وجعل ابتلاءهم فى ميزان حسناتهم.

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