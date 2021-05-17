الرئيس السيسي يؤكد أمام مؤتمر باريس التزام مصر بمواصلة دعم الأشقاء بالسودان 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته امام مؤتمر باريس لدعم السودان، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء فى السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التى يستحقها الشعب السودانى، داعيًا جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية". صرح بذلك السفير بسام راضى المتحد باسم رئاسة الجمهورية.

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