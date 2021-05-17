مي مازن:القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية الأولى لكل عربي

/631368/مي-مازنالقضية-الفلسطينية-كانت-وستظل-القضية-الأولى-لكل-عربي

قالت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب المصري، إن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية الأولى لكل عربي ومسلم حول العالم، مؤكدة أنها القضية التي تشغل بالنا حتى يتم تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

المجتمع المدني

وتابعت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها، أن ما يحدث في فلسطين بالأيام الأخيرة أدمى قلوب كل المصريين، مؤكدة استنكارها لتبلد مشاعر المجتمع الدولي الذي لم تحرك له -دماء الأطفال والشيوخ والنساء- ساكنًا.

جرائم حرب

وأكدت النائبة مي مازن، أن هدم المنازل فوق رؤوس قاطنيها العزل من السلاح يعد جريمة حرب يستوجب تحرك المجتمع الدولي، كما أن هذه الأفعال الهمجية تستوجب فتح تحقيق عاجل مع دولة الاحتلال.

تحرك مصر فى القضية الفلسطينية

وأشادت النائبة مي مازن عضومجلس النواب، بسرعة التحرك المصري على أرض الواقع، إذا أنها كانت الدولة الوحيدة التي تحركت فعليا وقدمت مساعدات طبية عاجلة للأشقاء في فلسطين، وفتحت منفذ رفح الحدودي، حتى يتسنى للجرحى والمصابين من الفلسطينيين تلقى العلاج على الأراضي المصرية.

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وتابعت مي مازن عضو مجلس النواب، أن هذا التحرك ليس جديدًا على مصر أم الدنيا، المهمومة دومًا بالقضايا العربية، والتي لا تتوانى في تقديم سبل الدعم للأشقاء في كافة الأقطار العربية.