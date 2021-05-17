/631374/سلة-الزمالك-تفتتح-مشوارها-في-دوري-الابطال-بالفوز-على-فيرافارو

افتتح فريق الزمالك لكرة السلة مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقامة في روندا بفوز سهل على فيرافارو بطل موزامبيق بنتيجة 71:55 في الجولة الاولى للمجموعة الثالثة.

وتفوق الزمالك منذ بداية المباراة حيث أنهى الفريق الربع الأول بنتيجة 16:13 ثم حاول بطل موزمبيق الرجوع للمباراة في الربع الثاني وقلص النتيجة ل 34:33 الزمالك يحقق أول فوز في دوري أبطال إفريقيا قبل أن ينهي الزمالك الربع الثالث لصالحه بفارق 7 نقاط بواقع47:42 , وأنهى الزمالك الربع الاخير والمباراة بفارق 16 نقطة كاملة برصيد 71:55 ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة خلف الجمارك السنغالي والذي حقق فوز ساحق صباح اليوم الأثنين بنتيجة 94:66 قائمة الزمالك لمواجهة فرافيرو وكشف أجوستي بوش المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في أول مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة والتي جاءت كالتالي: وإسلام سالم ومهاب ياسر وأحمد ياسرو أنس أسامة وهيثم السحرتي و عمر هشام وأحمد حاتم ومصطفى مكاوي والتر هودج ومولوكا ديابتية وميشيل فاكودا وشينميلو يلونا ومصطفي مشعل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلة الزمالك تفتتح مشوارها في دوري الابطال بالفوز على فيرافارو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.