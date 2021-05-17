/631376/أحمد-زاهر-يشارك-في-حملة-ادعم-محمد-سامي-بقصة-خاصة-به

انضم الفنان أحمد زاهر لقائمة النجوم الداعمين للمخرج محمد سامي، إذ أشاد بدوره في تغير حياته للأفضل مؤكدًا أن معظم نجاحاته كانت على يد محمد سامي، الأمر الذي من شأنه جعل زاهر يشارك في حملة "ادعم محمد سامي" الذي قلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب خلال ساعات قصيرة.

دوت الخليج يرصد ما قاله الفنان أحمد زاهر في حق المخرج محمد سامي فضلًا عن دور سامي في تغير حياة زاهر.

أحمد زاهر يدعم محمد سامي

كتب زاهر رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ليوضح موقفه من قرار المتحدة للخدمات الإعلامية، وموجهًا حديثه للمواقع الإلكترونية والجمهور الذي حرص على تشويه صورة المخرج محمد سامي.

جاءت تلك الرسالة كالأتي: "أنا مش ضد قرار المتحدة لأن أكيد ده له أسباب و في سبيلها للحل بإذن الله أنا ضد حمله التشويه البشعة لسمعة شخص محمد سامي اللي بيقوم بيها بعض الزملاء وبعض اللجان الإليكترونية، أنا ضد تشويه سمعهة أي حد مش بس محمد سامي".

وتابع حديثة مشيرًا إلى دور سامي في حياته الفنية: "الراجل ده أنا أعرفه من ١١ سنة و اشتغلت معاه أكتر من خمس أعمال مشوفتش منه غير كل خير و احترام و تقدير للموهبه، وبقولها وهاقولها طول عمري محمد سامي هو اللي غير حياتي بعد إراده ربنا سبحانه و تعالى ولن أنسى له هذا الفضل، هو اللي خلاني أخس ١٠٠ كيلو عشان تمسك بيا في مسلسل حكاية حياة و ده الدور اللي غير حياتي، وتتوالي بعده كم نجاحات و كلها معاه و اخرها فتحي في البرنس و دي كانت نقطه تحول تانيه في حياتي".

واختتم زاهر حديثه مؤكدًا حرصه على دعم محمد سامي، قائلًا: تفتكروا اللي شفت منه كل الخير والاحترام و التقدير و الموهبة و النجاح ده كله مكنش جنبه وادعمه، أنا مفيش في ايدي حاجه أعملها غير إني أقول شهادة حق يعلمها الله سبحانه و تعالى، وعاوز بس افكركوا إن محمد سامي هو نفس المخرج اللي سقفتوا له كل السنين اللي فاتت و من منا بلا خطيئة ادعم_المخرج_محمد_سامي".

المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن إيقاف المخرج محمد سامي

الجدير بالذكر، أن المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت منذ أيام إيقاف المخرج محمد سامي جاء بسبب إدخال تعديلات عديدة من قبل محمد سامي على السيناريو وعدم الالتزام بما هو متفق عليه مع الشركة، بالإضافة إلى التأخر عن الموعد المحدد لتسليم باقي حلقات العمل، فلم تتمكن المتحدة للخدمات الإعلامية إلا من 13 حلقة فقط قُبيل انطلاق عرض مسلسل نسل الأغراب، كما أن ميزانية العمل التي فاقت المبلغ المتفق عليه كانت ضمن أسباب إيقافه، فضلًا عن انزعاج أبطال المسلسل من تصرفات سامي.