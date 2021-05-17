/631378/عودة-معلول-وفتحي-مفاجأت-بالجملة-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-صن-داونز

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة صن داونز في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام يوم 22 من الشهر الجاري.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز وجائت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء. خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي. خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

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