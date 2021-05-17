/631380/أحمد-فهمي-يوجه-رسالة-نارية-للجمهور-بسبب-المخرج-محمد-سامي

خرج عدد كبير من نجوم الفن ليدافعون عن المخرج محمد سامي، بعدما انقلب الجمهور عليه، وتوجهت له العديد من الإنتقادات والتعليقات اللاذعة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان أحمد فهمي، الذي هاجم من خلاله الجمهور الذي استقل نبأ إيقافه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسعادة عارمة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعليق أحمد فهمي بشأن أزمة المخرج محمد سامي

علق الفنان أحمد فهمي، على الهجوم الذي تعرض له المخرج محمد سامي من قبل بعض زملائه من الوسط الفني وعدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الساعات الماضية.

وكتب فهمي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: "ماحدش يقدر ينكر نجاحات محمد سامي في السنوات الماضية، كل إنسان ممكن يقع في أخطاء سواء بسبب الناس اللي حواليه أو بسبب فكرة، بس ده ميمنعش أنه مخرج شاطر".

وأردف حديثه، قائلًا: "والله أنا كل علاقتي بمحمد سامي أني شفته 3 أو 4 مرات بالصدفة يعني كلامي عليه مش علشان أصحاب ولا أي حاجة، بس كمية الشماتة اللي عليه أوفر الصراحة".

حملة أدعم المخرج محمد سامي

انطلقت حملة ادعم المخرج محمد سامي، بعد الهجوم الذي تعرض له عبر منصات السوشيال ميديا، حيث بدأ العديد من نجوم الفن في دعمه بأشكال مختلفة، فكان أبرزهم الفنانة منة فضالي، والفنان إدورد، ومحمد مهران، والفنان أحمد زاهر، وأيتن عامر، وغيرهم العديد.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل نسل الأغراب الذي أثار حالة من الجدل الواسعة أثناء عرضه، ليكون السبب كذلك في إيقاف المخرج محمد سامي عن العمل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.