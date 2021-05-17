مستشار الرئيس: لم نرصد أى إصابة بسلالة كورونا الهندية 

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر ما زالت تعيش فى الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وشهدت الأيام الخمسة لعيد الفطر المبارك، زيادة فى الأعداد ولكن هناك احتواء طبيا ومؤسسيا ودوائيا وتجهيزيا لهذه الأزمة، ويجرى التعامل مع كل الحالات المصابة والتى يعالج منها الكثير فى المنازل بعد حصولها على العلاج الكامل.

وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أن مصر لم ترصد أى حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا حتى الآن، وهناك إجراءات احترازية تم اتخاذها بكل قوة فى كل المنافذ والموانئ والمطارات والموانئ البرية للحد من أى احتمالية لدخول هذه السلالة إلى مصر.

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن هناك سعيا حثيثا منذ فترة كبيرة وتحت إشراف رئيس الجمهورية ومتابعة تنفيذية من رئيس الوزراء، لتوفير اللقاحات للمصريين، على أن يتولى صندوق "تحيا مصر" الجانب المالى لهذه الحملة لضمان أكبر قدر ممكن من اللقاحات لمصر، متابعا: "اللقاح لا يمنحك الحماية بنسبة 100%، ولكن يقلل من انتشار فيروس كورونا ويقلل بشدة من الحالات الحادة والشديدة التى تحتاج إلى مستشفيات، وزيادة التطعيم مهمة جدا فى الفترة المقبلة".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب جميع الفئات من الكبار والصغار، ولكن من الملاحظ أن النسبة العالية من الحالات التى تعانى من أعراض شديدة هم كبار السن، ولكن من الممكن أن يصاب الأطفال بالفيروس، وتظهر الأعراض عليه أيضا، متابعا عن إمكانية اتخاذ قرارات أخرى فى مصر لمواجهة كورونا، قائلا: "حسب البيانات الموجودة يتقرر ما هى الخطوة المقبلة وقبل يوم الخميس سيكون هناك اجتماع للجنة العليا لإدارة الأزمة وسوف يعلن فى نهاية هذه الجلسة ما هى الخطوة المقبلة".