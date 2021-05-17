رئاسة فلسطين: المؤامرة الكبرى على العالم العربى مازالت مستمرة وعواصمنا مستهدفة

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلى مدعوم من أمريكا، والمؤامرة الكبرى هى تقسيم العالم العربي، والشعب الفلسطينى صامد فى وجه الاحتلال، ونجحنا فى إسقاط مشاريع الكيان الصهيونى فى القدس الشرقية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: "الأمة العربية يجب أن تقف صفا واحدا فى وجه الكيان الصهيونى، وغزة تتعرض لهجوم وحشى من قوات الاحتلال الغاشم، ومطالب رئاسية من القيادة الأمريكية بسرعة وقف العدوان الإسرائيلى على المدنيين فى غزة، وهناك هجوم للكيان الصهيونى على الشعب الفلسطينى يتم باستخدام أسلحة أمريكية".

وتابع: "المؤامرة الكبرى على العالم العربي مازالت مستمرة وعواصمنا مستهدفة، وأوروبا تحاول وقف العدوان ولكنها لا تنجح لأن أمريكا تقف بجانب الكيان الصهيونى وتدعمه، والشعب لن يتنازل عن تحرير أرضه من الكيان المحتل، والرئيس الفلسطينى طالب من المبعوث الأمريكى وقف العدوان على الشعب، والعدوان يستخدم أسلحة أمريكية حديثة فى قصف العقارات بقطاع غزة".

وأوضح: "لابد أن تضغط الدول العربية على أمريكا لكى يتم وقف العدوان على الشعب الفلسطينى، وهناك هجمة إسرائيلية غير مسبوقة ويرافقها صمت دولى، والدول الغربية هدفها الأساسى حماية الكيان الصهيونى المحتل، ومصر تقوم بتقديم كل الدعم للشعب الفلسطينى، وكل التقدير والاحترام لمصر وشعبها البطل".