محافظ شمال سيناء يزور الجرحى والمصابين الفلسطينيين ويؤكد توفير الرعاية لهم

جدة - نرمين السيد - زار محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الاثنين، الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، والذين يتلقون العلاج حاليا بمستشفى العريش العام.





وأكد المحافظ استعدادات المحافظة للتعامل مع أزمة قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلى، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بتوفير كافة المساعدات والإمكانات اللازمة لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية.

وأعلن محافظ شمال سيناء تجهيز وزارة الصحة ثلاثة مستشفيات (العريش والشيخ زويد وبئر العبد) لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البرى، وتزويدها بعدد 46 طبيبا من الأخصائيين فى جراحات الطوارئ من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة وعدد 13 ممرضا من المؤهلين للتعامل مع حالات الطوارئ، وذلك بخلاف الأطقم الطبية الموجودة بالمحافظة، كما تم استكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسيجين وأكياس الدم.

وأشار المحافظ إلى قيام هيئة الإسعاف المصرية بتجهيز عدد 50 سيارة (20 سيارة من شمال سيناء و30 سيارة من المحافظات المجاورة)، إلى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية لتكون جاهزة فى حالة الاحتياج إليها، مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها.

كما أعدت هيئة الإسعاف المصرية غرفة عمليات لتتولى متابعة دخول المصابين ونقلهم وتوزيعهم على المستشفيات داخل المحافظة، وإخلائهم من المحافظة إلى المستشفيات الأخرى خارج المحافظة إذا لزم الأمر.

وقام الهلال الأحمر المصرى بتوفير أدوات النظافة الشخصية وتوزيعها على المصابين ومرافقيهم، إلى جانب فرق الدعم النفسى لدعم المصابين ومرافقيهم لإزالة آثار الصدمات النفسية جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وتولت مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تجهيز مركز الإغاثة لاستقبال المسعفين وتوفير مواد الإعاشة لهم.

ومن جانبها، شكَّلت محافظة شمال سيناء غرفة عمليات للتعامل مع الأزمة تحت إشراف نائب المحافظ هشام الخولى، وهناك غرف عمليات أخرى بمديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى ومرفق الإسعاف على استعداد تام للتعامل مع الأزمة بالربط والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، كما أن هناك استنفارًا للجمعيات الأهلية وجميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والمواطنين لتوفير المتطوعين بالدم لصالح الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كافة المساعدات لهم، علاوة على توفير جميع المساعدات الإنسانية لصالح الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وقدم المحافظ الشكر للقيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة -وفى مقدمتها وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وكافة المتطوعين- لدورهم فى توفير الاحتياجات والمساعدات اللازمة، كما شكر المتطوعين للتبرع بالدم من شباب المحافظة وطلاب جامعة العريش.

وأكد محافظ شمال سيناء توافر جميع الكوادر الطبية من الجامعات والأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفى لعلاج ورعاية المصابين والجرحى، منوِّهًا بأنه سيتم نقل الحالات الصعبة لاستكمال العلاج خارج المحافظة طبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات، مشيرا إلى قدرة المحافظة على التعامل بإيجابية مع أزمة غزة وتوفير العلاج والرعاية الصحية والإنسانية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين مثلما حدث فى عام 2008.