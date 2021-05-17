السفير الأمريكى يزور وكيل البطريركية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استقبل القمص أبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، السفير الأمريكى بمصر، جوناثان كوهين، فى إطار زيارته للإسكندرية، التى زار خلالها اليوم الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وهى أول زيارة له للكنيسة المرقسية، كأقدم كنيسة فى إفريقيا.





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