/631382/وزير-الرياضة-يطمئن-على-بعثة-الأهلي-والخطيب-يشكره-على-الشركات-الجديدة
تلقت بعثة النادي الأهلي المتجهة حاليا لجنوب إفريقيا والذي يترأسها محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء اتصالًا هاتفيًّا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وذلك من أجل حرص الوزارة متمثلة في وزير الشباب والرياضة على الإطمئنان على كل الأمور التي تخص سفر بعثة المارد الأحمر المتجهة لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.
وتمنى الدكتور أشرف صبحي خلال المكالمة التلفونية مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء كامل التوفيق للاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تضمن للمارد الأحمر التأهل للدور قبل النهائي لدوري الأبطال الإفريقي الذي سبق وتوج الفريق بها النسخة الماضية.
الخطيب يشكر وزير الرياضة على شركات الأهلي الجديدة
ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية إلى وزير الشباب والرياضة بعد الإتصال الذي تلاقاه منه ، وذلك بسبب اهتمامه وتقديره لفريق الأهلي الذي يمثل مصر في دوري الأبطال، مشددا على الدور الإيجابي الكبير الذي يلعبه في دعم كافة الأندية على رأسها القلعة الحمراء.
واختص محمود الخطيب وزير الشباب والرياضة بالتحية على تعاونه وسرعة تلبيته بالموافقة على إنشاء الأهلي للعديد من الشركات الاستثمارية، التي أعلن عنها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير مساء الأمش والتي تتفرع لـ : شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية.
عودة معلول وفتحي.. مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز
وكشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا قبل مواجهة صن داونز والمقرر إقامتها في الثاني والعشرون من الشهر الجاري.
قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا
وجائت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.
خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.
خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.
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