أزمة جديدة.. محمد شاهين يشعل النيران ضد حمو بيكا..تفاصيل

/631383/أزمة-جديدة-محمد-شاهين-يشعل-النيران-ضد-حمو-بيكاتفاصيل

اندلعت أزمة جديدة داخل الوسط الفني بين كلًا من المطرب محمد شاهين وحمو بيكا، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف “شاهين” عن تفاصيل القصة التي كانت بسبب ألبوم “بيكا” الجديد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة حمو بيكا ومحمد شاهين التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أزمة حمو بيكا ومحمد شاهين

نشر “شاهين” تفاصيل خلافه مع حمو بيكا في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، قائلًا: "أنا مش بتاع لايف واتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون روحت وسجلنا تراك وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي من غير ما اعرف".

وأردف شاهين حديثه، قائلًا: " كلمت حمو بيكا قلتله ازاي قالي أنا هنزل في العيد 6 اغاني بكلمة في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي، يرد يقولي (أنا هاخد الحقوق كلها) على أساس أن النجم المحترم هيعرفني بالناس على أساس أن النجم المحترم أنا شغال عنده رديت قلت له الكلام دة مش هينفع وقفلت معاه بعدها بعت لمصمم البوستر وقالي أن الأغنية مش هتنزل اتفاجئ انهاردة بنزولها بدون علمي على اساس ايه..أنا هعرف اجيب حقي كويس بالقانون."

آخر أعمال حمو بيكا

يستعد حمو بيكا بمشاركة عمر كمال لخوض أولى تجاربه السينمائية من خلال فيلم الديك عياط، بعدما تم استبعاد كلًا من الفنان باسم سمرا ورحاب الجمل من البطولة بعد شجارهما الأخير.

كان قد طرح حمو بيكا مؤخرا مهرجانًا بعنوان «نفديكي يا فلسطين»، بمشاركة على قدورة ونور التوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»