/631384/عمرو-عكاشة-موقف-مصر-من-القضية-الفلسطينية-حاسم-فيديو

أدان النائب عمرو عكاشة عضو مجلس النواب، الاعتداءات الاسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينين، ومحاولتة تهجير أهالي حي الشيخ جراح، لإقامة مزيدا من المستوطنات الاسرائيلية فى القدس المحتلة، مما نتج عنه وقوع العديد من الشهداء والجرحي .

موقف مصر من القضية الفلسطينية

ووجه النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، شكره للقيادة السياسية، على موقفها الحازم من القضية الفلسطينية ،مؤكدا على ان القضية الفلسطينية قضية تخص الدولة المصرية، لافتا إلى جهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القضية الفلسطينية وتدخله لحل النزاع بشكل سلمي وعدم اللجوء لاستخدام العنف، مؤكدا أن الشعب المصري يقف كاملا إلى جانب القيادة السياسية فى دعمها للأشقاء فى فلسطين، مشددا على مشاركتةالشعب الفلسطيني هذه المأساة.

حقوق الانسان

وطالب النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي و المنظمات الدولية،بسرعة التدخل لوقف العنف فى فلسطين،مؤكدا ان هذا يعد انتهاك صارخا لحقوق الانسان، لافتا إلى بعض الدول التي تتخذ حقوق الانسان حجة للتدخل فى شئون الدولة الداخلية، متسائلا : أين هم الآن من الاعتداءات التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني؟.

وثمن النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بالاجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية فى مصر، لمساعدة اشقائنا الفلسطينين، ومنها فتح معبر رفح البري لاستفبال حالات المصابين والجرحي الناجمة عن القصف العشوائي على قطاع غزة،فضلا عن ندب عدد من الاطباء من الاطقم الطبية على مستوي الجمهوري ، للعمل فى مستشفيات شمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد، للمساهمكة فى علاج الحالات القادمة من غزة