/631386/مفاجأة-نجم-توتنهام-يعلن-رحيله-عن-الفريق-الموسم-المقبل

أعلن المهاجم الدولي الانجليزي هاري كين عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق اللندني خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل تحقيق الألقاب ، على الرغم من الأداء المتميز الذي يقدمه اللاعب وصدارتة لترتيب هدافي البريميرليج بجانب بمحمد صلاح.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الاثنين أن هاري كين أبلغ مسؤولي الفريق اللندني برغبته في خوض تجربه جديدة خارج صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالعديد من الاندية التي تسعى للححول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة ,كما أن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق أملا في تحقيق الالقاب والذي عجز عن تحقيقها مع الفريق الللندني.

هاري كين يرحل عن توتنهام

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" فإن اللاعب أبلغ مسؤولي الفريق اللندني برغبته في الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم الحالي, لخوض تحد جديد ولحصد البطولات سواء كان ذلك داخل انجلترا أو خارجها.

وأشارت الشبكة إلى أن كلا من قطبي مدينة مانشتر وتشيلسي وريال مدريد يتسابقون للحصول على خدمات اللاعب صاحب ال 27 عام في الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن هاري كين يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد22 هدف متساويا مع الدولي المصري محمد صلاح.