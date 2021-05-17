٢٢ نائبًا يطالبون بعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

/631387/٢٢-نائبا-يطالبون-بعقد-جلسة-طارئة-لبحث-العدوان-الإسرائيلى-على-فلسطين

وجه ٢٢ نائبا طلبا عاجلا إلي رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، لعقد جلسة خاصة للمجلس، وذلك استنادا إلي المادة ٢٨٧ من اللائحة الداخلية، لمناقشة التطورات الراهنة فى القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني الهمجي على شعبنا في فلسطين.

وأكد النائب مصطفي بكري، مقدم الطلب أن الطلب مستوفي من حيث الشكل بتوقيع أكثر من عشرين عضو حسبما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

تحركات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

وقال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إن الاجتماع هدفه دعم تحركات القيادة السياسية فى وقف العدوان الصهيوني على غزة، فضلا عن وقف القمع والتطهير العرقي، الذي يمارس ضد أهلنا فى مناطق متعددة بالقدس، وبحث آليات دعم حقوق الفلسطينين وصمود الشعبالفلسطيني فى مواجهة العدوان الغاشم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

22 نائب فى طلب موجه لرئيس المجلس بشأن احداث فلسطين

وأشار النائب مصطفي بكري، إلى أن الموقعين على البيان هم: النائبة فريدة الشوباشي والنائب محمد الفيومي، نشوي الديب، ضياء الدين داوود، وفريدي البياضي، وعاطف مغاوري، والنائب احمد العرجاوي، والنائب احمد بلال، والناىبة أميرة أبو شقة، والنائبة أيمن ابو العلا، والنائب حنان عوض، والنائب أحمد الشرقاوي، والنائب أمل سلامة، والنائب احمد فرغلي، والنائب بهاء الدين ابو أحمد د، والنائب وليد فرعون، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب ضحى مصطفي عاصي، والنائب احمد عبد الحميد، والنائب احمد الشيشيني، والنائب خالد ابو خطيب.