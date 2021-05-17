/631388/حمو-بيكا-وعمر-كمال-في-أولى-تجاربهم-السينمائية-بـ-ديك-العياط

يخوض مطربو المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال أول تجاربهم السينمائية بدور البطولة في فيلم "ديك العياط"، والذي كان من المقرر أن يقوم به كلًا من الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل ولكن تم استبعادهما بسبب خلاف نشب بينهما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم ديك العياط الذي يخوضه حمو بيكا وعمر كمال في أولى تجاربهم السينمائية.

أتى قرار ضم الفنانين بيكا وعمرو كمال بعد حدوث تغييرات في السيناريو الخاص بفيلم "ديك العياط" ليتناسب معم، بعد أن استبعدا بطلي الفيلم الأساسيين باسم سمرة ورحاب الجمل، ومن المقرر أن يتم تغير الاسم ليكون مناسب للسيناريو الجديد.

قصة فيلم ديك العياط

ويدور الفيلم حول قصة شابين أحدهما قادم من الإسكندرية والآخر من السويس من أجل العمل بالقاهرة، يتقابلان في موقف رمسيس، فيدخل بيكا في صراح مع أشخاص في الشارع، فيتدخل عمر كمال لتهدئته وإنهاء هذا الصراع، فيصبحا صديقين بعدها ثم تبدأ أحداث الفيلم حول صداقتهما ومايعترضهم من مواقف.

أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل

كانت قد نشبت أزمة طاحنة بين باسم سمرة ورحاب الجمل في يوم 8 يناير الماضي وصلت إلى التهديد ببلاغ للنائب العام، إذ وصفته رحاب بـ"الممثل السكران"، فكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب".

وأضافت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية"، وأكدت أنها ستتقدم ببلاغ ضد باسم سمرة للنائب العام.

وقف استكمال تصوير فيلم "ديك العياط"

وأعلن بعدها المخرج نضال الشافعي عن توقف تصوير فيلم ديك العياط بسبب مشاكل فنية وإنتاجية، وليس له علاقة بالأزمة التي وقعت بين باسم سمرة ورحاب الجمل، وخاصة أنها انتهت بالصلح داخل منزل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.