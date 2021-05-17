/631389/أليو-ديانج-و-محمد-الشناوي-ضمن-التشكيل-المثالي-لذهاب-دور-الـ-8

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرةو القدم عن التشكيل المثالي للجولة الماضية من دوري أبطال إفريقيا عبر الحساب الشخصي للكاف على تويتر ، وشهدت التشكيلة المثالية تواجد لاعبين من صفوف الفريق الأحمر وذلك بعد الأداء الجيد أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وتواجد الثنائي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في التشكيلة المثالية للجولة الماضية من دوري أبطال إفريقيا ، والتي شهدت تألقا كبيرا من محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، بالإضافة للأداء المتميز الذي يقدمه لاعب وسط القلعة الحمراء أليو ديانج. تشكيل الجولة المثالي من دوري أبطال إفريقيا وشهدت تشكيل الأسبوع لذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي حارس النادي (الأهلي). خط الدفاع: إيريك ماثوهو لاعب نادي (كايزر شيفز) - مختار بلخطير لاعب نادي (شباب بلوزداد) - يحيي عطيات لاعب نادي (الوداد) - ميلود ربيعي لاعب نادي (مولودية الجزائر). خط الوسط: أليو ديانج لاعب النادي (الأهلي) – يحيي جبراني لاعب نادي (الوداد) – أمير سعيود لاعب نادي (شباب بلوزداد). خط الهجوم: سمير نوركوفيتش لاعب نادي (كايزر شيفز) - زكريا دراوي لاعب نادي (شباب بلوزداد) – لاعب نادي ديفيد كاسترو (كايزر شيفز) . قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وجائت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء. خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول. سلة الزمالك تفتتح مشوارها في دوري الابطال بالفوز على فيرافارو خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي. خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا. تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال حراسة المرمى: محمد شناوي خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف.

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