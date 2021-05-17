ديباي يقترب من الإنضمام لصفوف برشلونة

أعلن الدولي الهولندي ميمفس ديباي عن رغبته في الرحيل عن صفوف نادي ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وينتهي عقد المهاجم الهولندي مع ناديه ليون بنهاية الموسم الحالي, وارتبط اسم اللاعب في الفترة الماضية بالعديد من الاندية أبرزها برشلونة خاصة مع اقتناع المدير الفني للفريق الاسباني رونالد كومان بالقدرات الفنية ب ديباي.

ونشر ديباي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي"تويتر" قائلا" لقد حان الوقت المناسب الأن لتولي زمام مسيرتي المهنية,الوقت الذي أقوم فيه باختيار بعض القرارات المهمة بشأن مستقبلي".

وأضاف اللاعب" هانا قد قررت التفاوض بشأن المرحلة المقبلة ,مع فريق من الاشخاص الذين أثق بهم,وبدعم بعض الخبراء القنونين ". واختتم كلامه قائلا" سأقرر وجهتي بنفسي , وستكونون انتم أول من يعلم". وشارك ديباي مع فريقه في 32 لقاء نجح في إحراز 19 هدف.س ديباي يعلن رحيله عن ليون

برشلونة يخطط للتعاقد مع ديباي بعد توصية من كومان

يذكر أن الدولي الهولندي كان على بعد خطوة من الانتقال لصفوف برشلونة في العام الماضي ولكن تم غلق باب القيد قبل الوصول إلى إتفاق بين الطرفين ودخل الفريق الاسباني في مفاوضات مع اللاعب مرة اخرى هذا العام لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل نظرا لحاجه برشلونة لمهاجم في الفترة المقبلة.

ولعب ديباي مع الفريق الفرنسي 177 مباراة سجل خلالها 76 هدف وصنع 56 هدف بإجمالي مساهمة 132 في المباريات التي خاضها مع الفريق منذ التحاقه به ,وكان ديباي قد انتقل إلى صفوف ليون الفرنسي في عام 2017 قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات

وسيلعب ليون أمام فريق نيس في الجولة الختامية للدوري الفرنسي والذي يحتل فيه ليون المركز الخامس.