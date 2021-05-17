/631391/أحمد-دياب-الاعتداءات-الإسرائيلية-سافرة-وندعم-القيادة-السياسية-فى-موقفها-تجاه-فلسطين-فيديو

أدان النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة، التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، فى قطاع غزه، والمحاولات الجثيمة المتبعة لتوطين اليهود فى حي الشيخ جراح، وتهجير الأهالي الفلسطينية من منازلهم، باستخدام وحشي للعنف وارتكاب جرائم حرب.

دور مصر فى القضية الفلسطينية

وأكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية على أولويات القيادة السياسية المصرية، كما أن الرئيس السيسي استطاع أن يسترجع لمصر ريادتها العربية فى المنطقة من خلال دعم القضية الفلسطينية، وفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لنقل مصابي وجرحي القصف الاسرائيلي على المناطق الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر سيكون لها دور مؤثر وفعال فى ايجاد حل للأزمة وتهدئة النزاع، والاتجاه إلى الحل السلمي.

وطالب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تحمل مسئولياته تجاه هذه الأزمة وهذا العدوان الغاشم على مواطنين عزل حقناً لدماء الفلسطينين، وما يعانيه أشقائنا في فلسطين وخصوصاً مدينة القدس الشريف وغزة وحي الشيخ جراح من معاناة.

وقف التصعيد بقطاع غزة

وثمن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشوخ، المحاولات التي قامت بها الدولة المصرية مع الأطراف المتنازعة، تهدف للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري، والاتجاه إلى الحل السلمي ونبذ العنف، مشددا على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد، وأن الموقف المصري واضح ومؤثر بداية بتصعيد الملف المحافل الدوليه وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحي إلي التواصل مع الداخل الفلسطيني والإسرائيلي للتهدئة.