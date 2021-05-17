أحمد أبو هشيمة يتكفل بسداد مديونية فريق بني سويف لكرة القدم

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تكفل النائب أحمد أبوهشيمة، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بسداد مديونية فريق نادي بني سويف، لكرة القدم، المستحقة لشركة استادات.

أحمد أبو هشيمة يسدد ديون نادى بني سويف

وكانت شركة استادات قد راسلت لنادي بني سويف تطالبه بسداد مبلغ ٦٠ ألف جنيه متأخرة قيمة تأجير ملعب تدريبات الفريق، مؤكدة أن الاستاد سيصعب استقبال أي تدريبات أو مباريات للفريق لحين سداد المديونية.

أبو هشيمة يتدخل ويحل الأزمة

وتوجه عضو مجلس الشيوخ، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على الفور بالتدخل وحل الأزمة وقرر التكفل بسداد المديونية لدعم مسيرة الفريق خلال مشواره بدوري الدرجة الثانية.

هذا وكان النائب أحمد أبو هشمة قد شارك اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء لمناقشة التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، على قانون الصكوك السيادية بعد مناقشة موسعة من أعضاء الغرفة الثانية، وتمت إحالته إلى مجلس النواب.