/631393/تغييرات-في-تشكيل-الأهلي-أمام-صن-داونز-لتفادي-أزمة-الثالثة-عصرا

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة أمام صن داونز في إطار مواجهات الإياب للدور ثمن النهائي من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي في العاصمة الجنوب إفريقية ، يأتي هذا بعد أن نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بثنائية دون رد.

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ينوي إجراء عدة تغييرات في التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز في إطار مواجهات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، في المباراة التي تنطلق في تمام الثالثة عصر السبت المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري.

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

ويستعد بيتسو موسيماني لمشاركة محمود وحيد في مركز الظهير الأيسر بدلا من أيمن أشرف مع دخول الأخير في مركز قلب الدفاع مع بدر بانون المدافع المغربي الدولي ن هذا بجانب تواجد محمد هاني في مركز الظهير الأيمن وذلك من أجل التغلب على مشكلة الضغط البدني العالي وازمة لعب المباراة عصرا.

ويعود محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم للتشكيل الأساسي بدلا من حسين الشحات لاعب المارد الأحمر الذي لا يحالفه التوفيق خلال الفترة الماضية ، كما تقرر تواجد طاهر محمد طاهر بجانب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق تحت محمد شريف مهاجم المارد الأحمر.

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجاي.

خط الهجوم: صلاح محسن - محمد شريف - والتر بواليا.