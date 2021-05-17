/631394/على-الدين-النجار-اعتداءات-إسرائيل-جرائم-حرب-ومصر-الداعم-الأكبر-للقضية-الفلسطينية

استنكر اللواء علي الدين النجار، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الاعتداءات المتكررة التى تتبعها قوات الإحتلال تجاه المواطنين فى فلسطين، مؤكدًا إلى أنها تدخل فى سياق الجرائم الكبرى.

على الدين النجار: الدور المصرى فى القضية الفلسطينية لا يغفله أحد

وأكد عضو مجلس النواب، علي الدين النجار، أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية لايغفله أحد، مشيرًا إلى أن المتابعين للقضية الفلسطينية يدركون جيدًا أن الدولة المصرية هي الفاعل الوحيد على الأرض تجاه أي تصعيد ضد الفلسطينين، وعامل أساسي في محاولات التهدئة بين الطرفين علي مدار عقود.

على الدين النجار: مصر هى الداعم الأول للقضية الفلسطينية

وأشار عضو لجنه الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، اللواء علي الدين النجار لـ دوت الخليج، إلى أن مصر هى الداعم الأول والدائم للقضية الفلسطينية، إذ تُعد دائمًا هى الطرف الأقوى التى باستطاعتها تحريك الأحداث والتأثير فيها.

وتابع:” مصر هى السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، رغم أنف المزايدات التي شهدتها المنطقة للتقليل من أهمية ومصيرية الدور المصري المحوري.

كما طالب عضو مجلس النواب، على الدين النجار، المجتمع الدولي بضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزامها بالمواثيق والقرارات والقوانين الدولية، مؤكدًا على ضرورة أن يضمن الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.