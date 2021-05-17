فيديو.. الصحة: خطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطعيم السجناء بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، إن طلبة كليات الشرطة تم تطعيمهم بلقاح كورونا، لافتًا إلى أن هناك خطة تم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية لتطعيم السجناء.





وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن هناك اتصال هاتفى أجرى بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ورئيس اتحاد الصناعات اليوم وتم الاتفاق على توفير نقاط ثابتة فى جميع المجمعات الصناعية لتطعيم العاملين بها. وأشار مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الصحة واتحاد البنوك ورؤساء مجالس إدارة البنوك لتوفير نقاط وسيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات لتلقى اللقاح، لسرعة وتسهيل حصول المواطنين على اللقاحات، وسيكون هناك سيارة خاصة بتسجيل طلبات الحصول على اللقاح، لافتًا إلى أنه لن يتلقى أى مواطن التطعيم دون التسجيل على الموقع.

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