فيديو.. وزير الأوقاف يوضح الفرق بين الشكر والثناء

جدة - نرمين السيد - وقال جمعة، إن الشكر والثناء من المترادفات الدقيقة وبعض الناس يخلط بينهما، مؤكدًا أن الشكر يعنى شكر إنسان قدم نعمة أو جميلا.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الثناء صفات عظيمة فى شخص ما فأنت تثنى عليه حتى ولو لم يحسن إليك قط أو ينالك منه عطاء قط، لافتًا إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو أهل الاستحاق للشكر والثناء.