ماكرون يقيم مأدبة عشاء بالإليزيه تكريما للسيسى والرؤساء بمؤتمر دعم السودان

جدة - نرمين السيد - أقام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، مأدبة عشاء بقصر الإليزيه، تكريما للرئيس عبد الفتاح السيسى والزعماء المشاركين فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان والذى عقد اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.





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