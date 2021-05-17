محافظ شمال سيناء يزور الجرحى والمصابين الفلسطينيين.. ويؤكد على توفير الرعاية الكاملة لهم بمستشفى العريش

زار الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة " اليوم الاثنين، الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ، والذين يتلقون العلاج حاليا بمستشفى العريش العام .

واشار محافظ شمال سيناء إلى ان توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية كانت حاظمة بشأن توفير كافة المساعدات والامكانات اللازمة لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية .

وأعلن المحافظ عن قيام وزارة الصحة بتجهيز 3 مستشفيات ( العريش والشيخ زويد وبئر العبد ) لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البرى ، وتزويدها بعدد 46 طبيبا من الأخصائيين في جراحات الطواىء من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة وعدد 13 ممرضا من المؤهلين للتعامل مع حالات الطوارىء ، وذلك بخلاف الأطقم الطبية الموجودة بالمحافظة و تم استكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسيجين وأكياس الدم .

وأشار محافظ شمال سيناء الى قيام هيئة الاسعاف المصرية بتجهيز عدد 50 سيارة ( 20 سيارة من شمال سيناء ، و 30 سيارة من المحافظات المجاورة )، الى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية لتكون جاهزة في حالة الاحتياج اليها .. مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها .

و أعدت هيئة الاسعاف المصرية غرفة عمليات لتتولى متابعة دخول المصابين ونقلهم وتوزيعهم على المستشفيات داخل المحافظة ، واخلائهم من المحافظة الى المستشفيات الأخرى خارج المحافظة ( اذا لزم الأمر ) .

وقام الهلال الأحمر المصرى بتوفير أدوات النظافة الشخصية وتوزيعها على المصابين ومرافقيهم، الى جانب فرق الدعم النفسى لدعم المصابين ومرافقيهم لازالة آثار الصدمات النفسية جراء الاعتداءات الاسرائيلية .

وتولت مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تجهيز مركز الاغاثة لاستقبال المسعفين وتوفير مواد الاعاشة لهم .

وشكلت المحافظة غرفة عمليات للتعامل مع الأزمة تحت اشراف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، وهناك غرف عمليات أخرى بمديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى ومرفق الاسعاف على استعداد تام للتعامل مع الأزمة بالربط والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة .

و شهدت الجمعيات الأهلية وجميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والمواطنين حالة من الاستنفار لتوفير المتطوعين بالدم لصالح الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كافة المساعدات لهم و توفير جميع المساعدات الانسانية لصالح الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة .

وقدم المحافظ الشكر للقيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وكافة المتطوعين لدورهم فى توفير الاحتياجات والمساعدات اللازمة .. كما شكر المتطوعين للتبرع بالدم من شباب المحافظة وطلاب جامعة العريش.

وأكد المحافظ على تلقى الحالات الثلاثة العلاج والرعاية اللازمة بمستشفى العريش العام، مع توافر جميع الكوادر الطبية من الجامعات والأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفى لعلاج ورعاية المصابين والجرحى ، لافتا الى أنه سيتم نقل الحالات الصعبة لاستكمال العلاج خارج المحافظة طبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات.

واكد المحافظ على قدرة المحافظة على التعامل بايجابية مع أزمة غزة وتوفير العلاج والرعاية الصحية والانسانية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين مثلما حدث فى عام 2008 .