الصحة: أرسلنا 65 طن أدوية إلى أهالينا فى غزة بتوجيهات من الرئيس السيسى

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين من أهالينا فى غزة، ووجه بإرسال المساعدات الطبية، وأرسلنا 65 طنا من كافة أنواع الأدوية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن 50 سيارة إسعاف منتشرة حاليا على طول قطاع غزة من أجل سرعة التعامل مع المصابين، لافتا إلى أن الرئيس وجه بوضع إمكانيات المستشفيات من أجل علاج الأخوة الفلسطينيين.

وتابع أن الوزارة سعت لتقديم التوعية الصحية للمواطنين خلال فترة عيد الفطر لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن جرى تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجتمعات الصناعية وفق خطة محددة، بالإضافة إلى التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية للبنوك ومكاتب البريد لتوفير اللقاحات للمواطنين من أصحاب المعاشات.

وأوضح أنه لدينا 5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا مختلفة، منها 2.5 مليون من لقاح استرازينيكا، ووصول بداية شهر يونيو المقبل مليون و900 ألف جرعة.