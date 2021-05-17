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انت الان تتابع تفاصيل خبر “بعد تخفيضها” أسعار تجديد رخصة القيادة والجديدة بـ3100 جنيه وخطوات استخراجها والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار تجديد رخصة القيادة من جميع وحدات المرور بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد صدرو قرار بتخفيضها، وفق ما نشرته اليوم السابع اليوم، وكانت الأسعار قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.
“بعد تخفيضها” أسعار تجديد رخصة القيادة والجديدة بـ3100 جنيه
ومن أجل استخراج رخصة قيادة من أي وحدة مرور يجب اتخاذ العديد من الإجراءات أولاً قبل استخراجها أو تجديدها، واستيفاء جميع الأوراق اللازمة عند التقدم بطلب لإصدار آو تجديد الرخصة، ولمعرفة الأوراق المطلوبة من هنا.
وبالنسبة إلى أسعار تجديد رخصة القيادة فقد أصبحت الآن 1200 جنيه مصري بالنسبة للتجديد بعد تخفيضها من 2400 جنيه، وذلك وفق ما نشرته جريدة اليوم السابع، أما سعر استخراج رخصة لأول مرة فهو 3100 جنيه.
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كما أتاحت وزارة الداخلية عبر بوابة مرور مصر خدمة استخراج رخص تسيير المركبات بشكل إلكتروني ومن المنزل وذلك لأصحاب السيارات الملاكي حتى 2030 سي سي، وخلال خطوات بسيطة وسهلة تيسيراً على المواطنين ولتقليل التزاحم في ظل ظروف كورونا الحالية، وللمزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط.
كما تأتي هذه الخدمات الإلكترونية، من الداخلية تماشياً مع خطة الحكومة للتحول الرقمي الذي تسعي اليه الدولة بكل جدية، من أجل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
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