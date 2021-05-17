/631395/الاتحاد-الإفريقي-يبرز-تصديات-الحضري-في-كأس-الأمم-الإفريقية

شارك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" ذكريات الحارس الدولي عصام الحصري حارس عرين المنتخب المصري السابق ، بعدما أبرز الكاف تصديات مدرب حراس سيراميكا كليوباترا الحالي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون ، والتي أقيمت عام 2017 وخسر المنتخب الوطني النهائي بركلات الترجيح.

وعبر الأتحاد الإفريقي عبر الحساب الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي عن قوة وتركيز عصام الحضري خلال مواجهات الفراعنة في البطولة ألتي أنتهت بخسارة المنتخب المصري لكرة القدم في النهائي على حساب الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكتب الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع التغريدات القصيرة والمتوسطة " تويتر" : "تركيز، إصرار، فرحة، تصديات عصام الحضري منحت منتخب مصر بطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠١٧ بالجابون"، كذلك مع وضع صور تلك التصديات خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو بنصف نهائي البطولة.

الكاف يبرز تصديات الحضري في كأس الأمم الإفريقية

وأستطاع المنتخب المصري بقيادة عصام الحضري عبور بوركينا فاسو بركلات الترجيح بنتيجة ٤-٣ بعد نهاية المباراة بالتعادل، وتصدى عصام الحضري للركلتي جزاء من لاعبي منتخب بوركينا فاسو فيماأهدر عبد الله السعيد الركلة الأولى، قبل أن يحرز رمضان صبحي، وأحمد حجازي، ومحمد صلاح، وعمرو وردة الركلة الأخيرة.