/631397/الزمالك-يعلن-تأسيس-شركة-كرة-قدم-للنادي-و-يعتمد-بناء-الاستاد-الجديد
أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادي الأبيض عن موافقة الفارس الأبيض في تأسيس شركة كرة قدم خاصة بالقلعة البيضاء على غرار إعلان النادي الأهلي تأسيس شركة مستقلة لإدارة النادي.
وجاء نص بيان الزمالك كالتالي:
وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة خلال اجتماعها مساء اليوم داخل قلعة ميت عقبة على تأسيس شركة كرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة، وقررت إدارة النادي في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي على أن يتم تشكيل مجلسها الفترة المقبلة.
الزمالك يقرر انشاء شركة كرة قدم بالنادي
وتسعى إدارة النادي للتحرك في كافة الملفات بالنادي، وخاصة في قطاع كرة القدم، وبناء عليه اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها مساء اليوم التعاقد مع الإنتاج الحربي لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر والاستاد الجديد هناك.
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قد أعلنت عن إبرام بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي قبل أن يتم الاعتماد رسميا في اجتماع المجلس اليوم برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق.
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